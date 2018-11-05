弔詭！開挖房子地基尋獲人骨 疑是半世紀前失蹤父親

一名男子與兒子在萬聖節當天挖掘自家房子的地基，最後竟然發現了一具人骨，而他懷疑死者可能就是自兒時就下落不明的親生父親。（法新社資料圖）

2018-11-05 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕一棟位於美國紐約州葛羅夫湖（Lake Grove）附近的房子發生一起離奇案件，一名男子與兒子在萬聖節當天挖掘自家房子的地基，最後竟然發現了一具人骨，而他懷疑死者可能就是自兒時就下落不明的親生父親！警方表示身分比對大約需要數週時間，目前已朝向謀殺方向偵辦此案。

綜合外媒報導，紐約州沙福郡的警方指出，57歲的邁克爾．卡羅爾（Michael Carroll）在萬聖節與自己兩個成年兒子開挖地基，最後竟發現疑似人骨的物體，於是立即報警，警方也確定為一具遺骸。對此邁克爾與兄弟姊妹都認為，這句遺骸應是在兒時就下落不明的親生父親。

報導指出，這間房子是邁克爾的父母遺留下來的財產，父親喬治．卡羅爾（George Carroll）於1961年下落不明，當時邁克爾只有4歲，而他的母親桃樂絲則於1990年代後半過世。據當地警方表示，警方從未介入喬治．卡羅爾的失蹤案，至今也沒有任何人被起訴。

邁克爾表示，對於父親突然下落不明，母親只說「爸爸出去了」。而他與另外三個兄弟姊妹有種奇怪的預感，懷疑爸爸被埋在自家地下，甚至曾僱用雷達公司來掃描自家地基，但一無所獲，最後此說法成為卡羅爾一家的家族傳說，因此他的兒子才想開挖一探究竟，「有時你的直覺會告訴你一些事情」。

邁克爾表示，對於父親的離奇失蹤，兄弟姊妹間其實有各種迥異的猜測，但他對此不願多談。而邁克爾的哥哥史蒂文．卡羅爾（Steven Carroll）對此事件只表示：「我覺得媽媽可能是想保護我們這些孩子。」

報導指出，目前該具遺骸已交由專家檢查，DNA比對大約得花上幾個星期的時間，到時就可以確認死者是否真為喬治．卡羅爾，而對於此事件，警方已朝向謀殺方向偵辦。