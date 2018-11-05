罹難遺體多未尋獲、黑盒子訊號消失 獅航搜索再延3天

印尼獅航空難墜毀在爪哇島外海，其中一具記錄飛行資料的黑盒子FDR從30公尺深的海底打撈出水。（法新社）

2018-11-05 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅子航空一架波音737 MAX8客機，上週一（10月29日）墜毀在爪哇島外海，機上189名乘客無人生還，由於仍有大量罹難者屍體未找到，且失去了另一個黑盒子的訊號，原定為期一週的搜索作業，將再延長3天。

綜合外媒報導，印尼獅航空難墜毀在爪哇島外海，1日將其中一具記錄飛行資料的黑盒子FDR從30公尺深的海底打撈出水，另一具紀錄駕駛對話以及機艙內各種聲音的黑盒子CVR持續搜尋中，不過CVR所發出的訊號，在昨（4日）卻突然消失，負責人表示：「在找到第一具黑盒子周圍50公尺的海域範圍內都找遍了，還是沒能找到第二個黑盒子。」

搜尋人員目前已經找到客機的所有引擎和2個起落架，來自4個國家的6位黑盒子專家也正在分析FDR，但CVR所記錄的對話，對於了解飛行員遇到狀況的反應至關重要，尤其在失事前一刻飛行員曾要求返航；分析人士指出，這是波音737 MAX8首次墜毀事故，如果調查人員要確定墜機事件是否會影響其他航空公司每天集體運營成千上萬的波音737，那麼找到CVR勢在必行。

迄今為止已經在墜毀海域上找到了859件罹難者遺物，同時至少有105袋裝有罹難者身體部位的屍袋上岸，由於遺骸支離破碎，調查人僅能依靠DNA樣本來辨識身分，目前只有一名女性罹難者身分確定。

印尼官員表示，原訂為期一週的搜索行動，由於仍有大量罹難者屍體未能找到，並且尚未找到CVR，此次搜尋行動將再延長3天，繁忙的搜索行動中傳出噩耗，1名潛水員安圖（Syachrul Anto）疑因減壓症，在搜索過程中不幸殉職。