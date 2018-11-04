埃及有輛載滿科普特基督徒的公車遭IS恐攻 造成7死18傷

埃及有批科普特基督徒在參加完新生兒浸禮儀式後，在搭公車離開的路上遭恐怖組織IS襲擊，造成7死18傷；有大批科普特基督徒出席7名殉道者在隔天舉行的喪禮。（歐新社）

2018-11-04 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕埃及日前再傳恐怖攻擊，當地有輛載滿科普特基督徒的公車，在11月2日遭恐怖份子持槍襲擊，造成7死18傷的慘案；事後恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）透過阿馬克新聞社（Amaq News Agency）坦承犯行。

綜合媒體報導，這批遭襲的埃及科普特基督徒，原先是在位於埃及明亞省的「明亞懺悔者聖賽謬爾修道院（Monastery of St. Samuel the Confessor in Minya）」參加一個新生兒的浸禮，儀式結束後他們便搭乘一輛公車離開，結果途中遭恐怖份子開槍攻擊，造成7人死亡、18人受輕重傷，死者包括2名未成年孩童，傷者也有3名未成年孩童，其中6位死者還是同一個家族的成員；事發後當局緊急出動軍警封鎖事發公路，並派遣埃及最高國家安全檢察署的官員前往現場調查。

當天稍晚，恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）便透過專屬的新聞媒體阿馬克新聞社（Amaq News Agency）坦承犯案，他們聲稱是為了「他們純潔的姐妹被當局逮捕」所進行的報復行動；但這個慘案引起當地科普特基督徒憤怒，大批科普特基督徒在3日早上前去參加這7名死者的喪禮，有民眾稱「這些恐怖份子到底想幹嘛？想挑起基督徒與穆斯林之間的對立嗎？」

過去「明亞懺悔者聖賽謬爾修道院」在2017年5月時，也遭受過IS的恐怖攻擊，當時造成28人死亡，事後當局對通往修道院的主要道路進行管制，只有朝聖的科普特基督徒才可進入；埃及內政部表示，目前通往修道院的主要道路已經被封鎖，而這些恐怖份子是利用其他小徑前往修道院，再繞道公路阻擊公車；埃及總統賽西（Abdel Fattah al-Sisi）在2日出席一場活動時，對此慘案默哀1分鐘，他表示「我悲痛欲絕的哀悼這些殉道者，這些發動攻擊的叛徒正試圖撕裂這個國家；我希望傷者能盡快痊癒，並確信政府持續打擊恐怖主義與追捕罪犯的決心。」