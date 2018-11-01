自由之家：中國出口「數位獨裁主義」 全球網路自由惡化

國際非政府組織「自由之家」調查報告指出，中國連續4年被評為侵犯網路自由最嚴重的國家，「數位獨裁主義」逐漸猖獗，導致全球網路自由連續8年下降。（路透）

2018-11-01 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕國際非政府組織「自由之家」（Freedom House）今（1）日公布「2018網路自由」調查報告，中國連續4年被評為侵犯網路自由最嚴重的國家，「數位獨裁主義」（digital authoritarianism）逐漸猖獗，導致全球網路自由連續8年下降。

綜合媒體報導，自由之家對全球65國進行調查研究，發現從2017年6月至2018年5月，全球有26國網路自由下降，19國進步。中國是2018年侵犯網絡自由最嚴重的國家，已連續4墊底。自由之家指出，全球網路正失去越來越多的自由，民主也因此出現倒退；網路宣傳和假訊息，越來越荼毒數位空間，肆無忌憚收集個資已經破壞了隱私。

自由之家主席阿布拉莫瓦茨（Michael J. Abramowitz）說：「民主正在數位時代中掙扎，中國正在國內和國外輸出其審查、監視以控制訊息的模式。」他指出，這種模式對網路自由開放構成威脅，並危害到全球民主的前景。

報告指出，中國向新興國市場國家提供有關網路監控的培訓和技術，出口中國網路間扣模式。在受到調查的65國中，中國曾與其中36國舉行有關控制資訊的會議，並向一些國家提供電信監控設備。有17國政府以打擊「假新聞」之名，批准或提出限制網路媒體的法案；另外18國則是加強監控或弱化加密保護，藉以更密切的監視公民。

報告提到，中國的網路審查規定，中國和外國公司必須「立刻停止傳輸」被禁止的內容，強迫業者必須確保中國用戶的資料必須存放在中國境內。當局除了還頒布數百種規定界定網路不當行為，還封鎖未獲批准的VPN，讓翻越「網路長城」更加困難。