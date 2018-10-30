VR斷頭台！他被砍完「無法動彈、意識快消失」嚇壞網友

近期有日本網友體驗1款被斷頭的VR遊戲，他形容砍完後不僅四肢麻木，無法動彈，連意識也快消失，逼真的體驗嚇壞不少網友。（翻攝自@VRC_Fuzz推特）

2018-10-30 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕隨著虛擬實境（VR）的技術日益成熟，廣泛被運用在教育和娛樂上，其中VR遊戲被廣為人知。近期有日本網友體驗1款被斷頭的VR遊戲，他形容砍完後不僅四肢麻木，無法動彈，連意識也快消失，逼真的體驗嚇壞不少網友。

22日體驗斷頭的玩家「narihara@VRC（晶葉に声を）」在推特發文，指他當天體驗一款「上斷頭台」的遊戲後，造成他精神上很大的衝擊，他被嚇到冷汗直流，四肢無法動彈，也快失去意識，更覺得頸部有強烈的不適感。

逼真的體驗掀起網友熱烈討論，許多網友關心原PO的身體狀況，「會不會休克死亡啊」、「不舒服的感覺持續多久啊？」原PO回應：「睡過一覺後，身體和精神方面沒有問題」，但也有網友覺得「既然是假的，可以體驗一次」。

這款斷頭遊戲名叫《Battle of Camlann》，由1名日本玩家「VRC_Fuzz」在《VRChat》遊戲中製作。《VRChat》是一款可讓玩家自行創建伺服器，讓其他玩家們透過虛構角色彼此交流的多人線上虛擬實境遊戲。