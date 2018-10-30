《環時》籲中日共存共榮 網諷「建立大東亞共榮圈？」

2018-10-30 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三上週訪中，與中國國家主席習近平會面，此行被外界視為「破冰之旅」，中國官媒風向也一致吹向日中友好，就連一向鷹派的《環球時報》社評也趕緊改變文風，沒想因前後立場反差過大，引來廣大網友強烈批評。

中國《環時》上週五（26日）發表一篇題為＜中日社會需調整心態重塑彼此認識＞的社評，文內不僅要求中國人民「克制對日本復活軍國主義的想像」，更稱「中日因釣魚台紛爭惡化兩國關係相當滑稽」，甚至還引用日本侵華時期的字眼，稱中日應「共存共榮」，引來網友大力撻伐，諷刺《環時》是要建立「大東亞共榮圈」。

美國《自由亞洲電台》分析，受中共多年來大力宣揚及教育影響，中國人民普遍對日本具有「民族仇恨」，然而，日相安倍訪中3日後，中共整套宣傳機器竟然就此瞬間反向運作，不僅大力鼓吹中日友好，還要求人民一笑泯恩仇，若不接受就被評為「相當滑稽」，讓長年受抗日神劇薰陶的老百姓更加不能接受。

《自由亞洲電台》進一步引述中國歷史學者章立凡的說法，指過去中共當局出於政治需要，大肆煽動民族主義及愛國主義，用以轉移國內矛盾；如今官方欲拉攏日本，突然改腔變調宣傳中日友好，民情反彈是必然結果，而這也正是當局在承受過去過度宣傳仇恨的惡果。