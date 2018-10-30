美國驚傳逆倫慘案 女教授與丈夫遭兒子殺害棄屍

美國伊利諾州布拉德利大學女教授拉米雷斯（Susan Brill De Ramirez，左）與丈夫巴倫（Antonio Ramirez Barron，右），遭兒子殺害棄屍。（圖擷自The Scout臉書）

2018-10-30 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州布拉德利大學女教授拉米雷斯（Susan Brill De Ramirez）與丈夫巴倫（Antonio Ramirez Barron），於25日雙雙失蹤，調查人員於昨（29日）晚逮捕夫妻倆的21歲兒子，他承認殺害父母並棄屍。

據《福斯新聞》報導，雖然女教授夫妻在25日就人間蒸發，但家人直到28日才報警，警方在夫妻家中發現血跡，並且遺失了一些物品，但2人的車都還留在家裡。

當地警長阿斯貝爾（Brian Asbell）表示，他認為女教授夫婦失蹤後，於26日早上就被殺害了，兒子荷西（Jose Ramirez）則在家裡營造出有人入室行竊的假象，試圖誤導警方辦案。目前荷西和另一名20歲的幫兇羅勃茲（Matthew Roberts）已被逮捕。

荷西供稱，他殺害父母後把屍體丟下橋梁，警方尚未搜尋到遺體，他將被指控一級謀殺罪，羅勃茲則面臨妨害公務與隱瞞兇殺案等罪嫌。