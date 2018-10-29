WHO：1年60萬兒童因空汙死亡

2018-10-29 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）10月29日至11月1日在瑞士日內瓦召開「全球空氣汙染與健康大會」（Global Conference on Air Pollution and Health），在正式開會之前，今日先公布了報告指出，全球竟有大約93%的兒童因嚴重的空汙，健康受到威脅。

根據世界衛生組織今日發布的報告，全球有大約93%、18億名15歲以下兒童，日常生活中接觸超量的PM2.5，其中有6.3億人是未滿5歲的幼童。光是2016年，就有大約60萬名未滿15歲的兒童，因為空氣汙染而死亡。

世界上有大約10億名兒童長期暴露在家庭中的空氣汙染，例如家用燃料與烹飪導致的室內空汙等等，而在中低收入地區，家庭室內空汙對孩童的影響尤其嚴重。

世界衛生組織的報告指出，受汙染的空氣從孩童出生之前就開始傷害他們，不乾淨的空氣可能會使孕婦早產。小孩出生後，髒空氣更會影響小孩的神經發育與認知能力，甚至提高孩子往後罹患慢性疾病的風險。而兒童特別容易受到空汙影響，是因為兒童呼吸速度較快，且鼻、口更靠近地面，容易比成人吸收更多的汙染物。

而今日至11月1日在瑞士日內瓦舉辦的「全球空氣汙染與健康大會」中，世界衛生組織也將與世界各國的衛生部門領導人，研議、討論嚴重空汙問題的解方。