無人機遭蓄意干擾墜海40多架 香港表演無奈告吹

由香港旅遊發展局舉辦的第10屆「美酒佳餚巡禮」今天閉幕，備受期待的無人機秀卻臨時取消。（資料照，記者莊士賢攝）

2018-10-28 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕由香港旅遊發展局舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」今天閉幕，但是活動意外宣布取消原訂的無人機表演。旅發局表示，昨晚開始無人機頻頻受到外來干擾，沒辦法正常接受到訊號，導致有多達40多架無人機墜海，損失慘重。

綜合媒體報導，一年一度的「香港美酒佳餚巡禮」今年邁入了第10屆，旅發局為了慶祝活動10週年，今年首度要在維多利亞港上空上演無人機秀。在巡禮活動期間，每天晚上7點出動100架無人機，在維多利亞港的天空以燈光效果表現出不少花樣，整段無人機秀大約有7分鐘，十分受歡迎。

但據香港電台指出，巡禮活動今天已經是尾聲，可是昨晚和今晚的無人機秀都臨時取消，旅發局昨天以「技術出了點問題」無奈宣布表演取消，今天也同樣取消；旅發局總幹事劉鎮漢表示，昨晚的表演取消是因為無人機疑似有人蓄意干擾訊號接收，昨天原本有安排兩次無人機秀，無奈無人機沒辦法收到訊號，約有一半的無人機因此墜海損壞，表演秀只能宣告中斷。

因為昨天發生的干擾訊號事件，大概有40多架無人機落水報銷，損失十分嚴重。對此，要承辦商在一天之內添置這麼多無人機，還要再寫入程式太強人所難，也只能宣布今晚的表演秀告吹。劉鎮漢表示，警方已經著手展開調查，至於具體的損失金額屬於商業機密，恕無法對外界告知。