需要RH陰性血！ 熱心男一天飆1100公里趕去捐血

2018-10-27 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國有名擁有俗稱「熊貓血」的稀有血型「RH陰性」的男子，日前在從新疆駕車返鄉，途中行經內蒙古時，獲知在西安有位同為「RH陰性」血型的女病患急需用血，他連忙改道前往，一天狂飆1100公里趕赴醫院捐血，及時幫助女病患度過難關。

綜合媒體報導，這名33歲的熱血男子，是住在中國山東的任國慶，他同時也是中國民間組織「稀有血型志願者聯盟」的志願捐血者，平時就有定期捐血助人的習慣；日前他剛結束新疆的旅行，正駕駛汽車取道內蒙古返回山東，不過途中他得知西安有名病患急需用血，任國慶不顧順不順路，在10月24日早上10點毅然決定開車前往西安救人，一天趕完1100公里的距離，趕赴醫院捐血。

而這名魏姓女病患因為罹患白血病，準備進行幹細胞移植手術，不料魏女在醫院檢查時才發現自己是「RH陰性血」，但因為這類血型太過稀少，而且目前中國法規限制捐血站不得儲存陰性血，只能依靠及時捐血供應；任國慶透過「稀有血型志願者聯盟」獲知此事，順利在10月25日凌晨1點趕抵西安，並在當天中午前往醫院捐血，及時救了魏女一命。

事後魏女父親非常感激任國慶的義舉，他表示「熱心幫忙的人比他想像的多，這件大事總算是解決了，下一步就是進行移植手術」；事後任國慶稱自己就像是「移動型血庫」，這已經是他第5次捐血救人；任國慶表示，當他一知道位女病患才21歲，馬上想到自己的女兒，「我女兒也是RH陰性血型，還是更稀少的AB型」，希望此舉能做個榜樣，期許她以後能做得比自己更好。