女大生遭集體性侵後殺害 嫌犯竊笑：她自願的

南非開普敦去年5月發生一起集體性侵謀殺案，4名歹徒將一名白人女大生柯娜露絲（Hannah Cornelius）輪姦後殺害，南非高等法院正在審理此案件。（圖擷取自臉書）

2018-10-27 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕南非開普敦去年5月發生一起集體性侵謀殺案，4名歹徒將一名白人女大生柯娜露絲（Hannah Cornelius）輪姦後殺害，南非高等法院正在審理此案件，其中一名被告24日向法院供稱，柯娜露絲是自願被強姦的，「願意跟他們做，只要不殺她...」，但嫌犯一行人擔心事後柯娜露絲報警，最後將她以利刃和巨石殺害。

綜合媒體報導，去年5月27日深夜，21歲女大生柯娜露絲開車載22歲男同學馬許（Cheslin Marsh）回家，在路口遭遇4名歹徒攔截，被脅持到一處無人的葡萄園，歹徒先將馬許拖入叢林用磚頭毆打致昏迷，柯娜露絲則被拖進叢林輪姦，再用巨石砸碎頭骨，以及利刃刺頸身亡。

其中一名27歲被告帕森斯（Geraldo Parsons）在法庭上表示，柯娜露絲向他們說：「願意跟他們做，只要事後放她走...」，並指自己有女友和孩子，原本不想加入強姦，但又怕被同伴恥笑，最後還是加入性侵行列，事後將柯娜露絲塞進後車廂，到一處偏遠的農場。

帕森斯說，原本他們想要放走柯娜露絲，但是柯娜露絲因為害怕不肯從後車廂出來，期間一名同伴突然大喊：「不能放她走，她一定會去報警！」並且拿著利刃猛刺柯娜露絲頸部，另外一名同伴拿著巨石向柯娜露絲臉部猛砸。

警方後來靠著監視器循線找到4名嫌犯，他們上法庭時還被媒體拍到竊笑的樣子，事件引起南非民眾憤怒，認為南非治安實在太糟。