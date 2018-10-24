美國太空軍分階段組建 彭斯：先集結6萬太空安全人才

彭斯今指出，美國大約有6萬人目前在從事太空安全工作，人員遍布美軍各大軍種和情報機構，將會先把從事太空安全的軍人和文職人員併入一個聯合司令部。（歐新社）

2018-10-24 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國擬在2020年前創建美軍第6個軍種「太空軍（Space Force）」，而美國副總統彭斯（Mike Pence）在當地時間週二指出，川普所提出的太空軍很快就會成形，但初期並不會是美軍第6軍種，而是比軍種再低一個層級，類似軍方特種部隊司令部的架構。

綜合外媒報導，彭斯今出席國家太空理事會所舉辦的會議中指出，美國大約有6萬人目前在從事太空安全工作，人員遍布美軍各大軍種和情報機構，屆時將會把從事太空安全的軍人和文職人員併入一個聯合司令部。

彭斯提到，他希望可以先成立「太空開發署」，負責開發新技術。彭斯認為，太空軍最初不會像是其他已經成立的軍種，不過在這基礎上，國會和行政當局可以進行發展、擴充和培育。

由於美國政府成立太空軍的計劃必須得到國會的批准，先前成立太空軍的建議在國會議員中引起了紛爭，有部份議員認為，太空應屬空軍管轄。彭斯對此表示，從明年開始，政府將與國會合作，針對2020年組建太空軍的議案進行表決。