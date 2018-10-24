川普重新定位外交關係 葉望輝：是台灣推進美台關係的機會

葉望輝強調，川普政府對多項外交關係重新定位，是台灣繼續推進美台關係的機會。（資料照）

2018-10-24 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上台後，美台關係持續發展，美國副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）指出，美台關係的基礎和前幾屆政府時期相比是不同的，「這意味著機會」，強調川普政府對多項外交關係重新定位，是台灣繼續推進美台關係的機會。

葉望輝接受《美國之音》專訪時指出，對於川普來說，國家安全合作關係的再平衡是他最重要的策略之一，這在戰略和經濟上都是合理的，當然也包括了台灣、日本、北約以及其他美國的國安合作夥伴，不過他強調：「我們和台灣沒有外交關係。這是全球唯一一個沒有和我們建交的民主國家，這個例外簡直荒唐。」

針對貿易政策，葉望輝表示，川普的政策原則比起多邊談判，他更加傾向進行雙邊談判，因台灣在多邊國際組織中常碰壁，在某種程度上，美國有一位側重於雙邊關係的總統，對於台灣來說是個不尋常的機會，因為川普會自然地將台灣與中國或是其他經濟體分開對待。

提到台灣的經濟狀況，葉望輝提到他有許多台灣朋友總是對經濟感到悲觀，但他認為台灣其實狀況很好，而台灣目前的經濟發展狀況也將面臨發達經濟體所要面臨的問題，包括如何發展新科技、新機會以及新工作，這對於發達經濟體來說是個很大的挑戰。