南大西洋島嶼巨鼠肆虐 1年200萬隻海鳥遭奪命

從19世紀便跟著船隻抵達果夫島（Gough Island）的巨型老鼠，每年可咬死島上百萬隻海鳥，其中還包括極度瀕危的特島信天翁（Tristan albatross）。圖為在克羅澤群島附近海域空飛行的信天翁，攝於2007年。（法新社）

2018-10-24 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家保護鳥類學會（RSPB）23日表示，從19世紀便跟著船隻抵達果夫島（Gough Island）的巨型老鼠，每年可咬死島上百萬隻海鳥，其中還包括極度瀕危的特島信天翁（Tristan albatross）。

綜合媒體報導，果夫島是位於南大西洋的英國海外領地，島上有超過1000萬隻鳥類，被認為是世界上最重要的海鳥棲息地之一。在19世紀，有許多老鼠隨著船隻航運被引入果夫島，牠們擴散及成長速度相當驚人，不但體型比一般家鼠大上2或3倍，還會成群攻擊海鳥、吃牠們的蛋。老鼠掠食完畢後，當地的海鳥還會被開放性傷口折磨好幾天才死亡。

巨鼠攻擊的海鳥中，有果夫鵐（Gough bunting）、大西洋圓尾鸌（Atlantic petrel）和瀕臨極危的特島信天翁。為了保護當地鳥類的生態，RSPB會用兩架直升機投射毒藥丸，預計在2020年前撲殺這些巨鼠，使當地回復到先前的自然狀態。