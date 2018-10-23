轉彎了嗎？ 港珠澳大橋開通 中媒：白海豚「歡騰起舞」

5頭中華白海豚列隊的片段。（圖擷取自《中國日報》）

2018-10-23 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日全球最長的跨海大橋－港珠澳大橋正式開通，海巡人員發現5頭中華白海豚列隊來「報喜」，中媒更形容「海豚們歡騰起舞」，但釋出的片段卻讓網友傻眼。

綜合中媒報導，今日港珠澳大橋開通後，有廣東海事局海巡人員在廣東外海的伶仃洋警戒時，發現5頭白海豚往大橋方向列隊遊去，讓船員驚呼，「白海豚來報喜了」。釋出的片段可見，有5頭白海豚載浮載沉，但不如中媒所說的「歡騰起舞」，網友看了也傻眼說：「這是假海豚吧！」、「確定不是政府放出來的嗎」？

報導提到，伶仃洋是中華白海豚最大棲息地，影片中說明「建設期間非常注重保護伶仃洋海域的生態環境」，更指未來可在橋上「看到白海豚的身影」，但被環保團體打臉。

香港海豚保育學育學會指出，6年建設期間，香港外海內的中華白海豚數目減少約4成，質疑政府和承辦商沒有採取有效補救措施。據統計，2009年動工至本月，香港至少發現84條白海豚擱淺死亡個案，其中在工程高峰期的2015年有15條白海豚死亡。

現任國民黨主席吳敦義曾因為「白海豚會轉彎」一說，讓白海豚受到外界矚目；2010年有環保團體為抵制國光石化開發案，發起「全民守護白海豚」活動，有媒體報導「吳揆：白海豚會轉彎避開」引發爭議，但他明確澄清自己未曾說過，也斥責是媒體亂寫。