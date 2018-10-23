標榜「國家級機密配方」 雲南白藥牙膏驗出常見西藥

雲南白藥官方聲明全文。（擷取自微博）

2018-10-23 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名的「雲南白藥」牙膏號稱按「國家保密配方」製成，標榜具治療牙齦出血等狀況的獨家療效，然而最近卻被驗出添加「氨甲環酸」，後者為具止血作用的常見西藥，有醫生因而質疑，該牙膏可以減輕止血，究竟是「雲南白藥提取物」還是氨甲環酸起的功效。

綜合中媒報導，雲南白藥是中國相當知名的藥品，具有活血化瘀的療效，被視為絕密級中藥製劑，被當局列入一級保護的藥品，其處方、劑量及製程等依法享有保密權無須公開。雲南白藥亦有推出牙膏產品，標榜其中含有「雲南白藥提取物」，可協助使用者減輕牙齦出血、疼痛等問題，並修復黏膜損傷。

然而，中國三甲醫院一名血液科醫師近日在網路PO文舉報，直言「雲南白藥牙膏的止血作用未必是其秘方提取物所導致」，讓雲南白藥牙膏療效議題在中國網路鬧得沸沸揚揚，由於氨甲環酸是處方用藥，其主要作用為止血，讓輿論對於「雲南白藥提取物」實際療效的質疑甚囂塵上。

對此，雲南白藥集團發布官方聲明，承認牙膏產品內確實添加氨甲環酸，不過並未違反相關規定，聲明強調，氨甲環酸是廣泛被運用於功效牙膏中的一種常見成分，被國內外許多廠商添加於功效牙膏產品中。

該聲明並未針對外界對雲南白藥療效的質疑進行解釋，僅再次強調該牙膏是長期研究與科學實驗的成果，具安全性及良好效果。