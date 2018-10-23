外星生命有譜？科學家：火星氧氣能維持簡單動物生存

根據最新研究指出，火星極地區域，氧氣濃度特別高，能支持像海綿一樣的簡單動物生存。（法新社）

2018-10-23 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕人們多年致力於在火星上尋找生命存在的可能性，今年8月宣布在火星冰蓋之下發現一個巨型鹽水湖，讓科學家為之振奮，根據最新研究指出，經計算後發現，在火星極地區域，氧氣濃度特別高，能支持像海綿一樣的簡單動物生存。

英國《自然‧地球科學》（Nature Geoscience）雜誌發表一項重大發現，雖然在火星探測到其地下可能含有液態水，但除了水以外，氧氣也是生命能否能在火星孕育的重要條件，由於火星大氣成分95%為二氧化碳，僅僅有極微量的氧，被認為難以支持生命存在。

不過美國加州理工學院團隊根據火星地下湖的壓力、溫度條件，以及火星氣候在過去2000萬年的變化來計算，發現火星極地區域的氧氣濃度比以往的想像還要更高，科學家斯塔蒙科維奇（Vlada Stamenković）表示，火星地下的部分鹹水可能包含足以支持微生物甚至像海綿一樣的簡單動物生存。

斯塔蒙科維奇強調，這打破了以往人們認為，火星上不存在可供有氧呼吸所需的溶解氧濃度，這可以為未來的火星任務提供線索，尋找過去或現在可居住環境的跡象。