日本首例！ 中國飛北海道旅客攜香腸 檢出非洲豬瘟病毒

日本農林水產省今（22）日表示，本月1日，一名自中國搭機抵達北海道的外國旅客，行李中被搜出香腸，並驗出對非洲豬瘟呈現陽性反應。香腸示意圖。（歐新社）

2018-10-22 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本農林水產省今（22）日表示，中國國慶日當天（10月1日），一名自中國搭機抵達北海道的外國旅客，行李中被搜出香腸，並驗出對非洲豬瘟呈現陽性反應。這是日本首宗非洲豬瘟案例。

綜合外媒報導，農水省指出，這名從北京飛抵北海道新千歲機場的外國旅客，被發現非法攜帶重約1.5公斤、真空包裝的香腸，香腸被沒收後進行檢驗，發現其對非洲豬瘟呈現陽性反應。目前還不清楚香腸是否使用中國豬肉製作，但此事是日本首宗非洲豬瘟的案例，當局強調將加強防疫，防止日本豬隻受感染。

日本岐阜市上月發現豬瘟疫情（CSF，亦稱古典豬瘟），為日本26年來首例，但非洲豬瘟比古典豬瘟更為致命，沒有有效疫苗，中國至今年8月發現首例疫情以來，持續延燒，日本當局一直擔憂疫情可能傳入。

另外，中國當局週日通報雲南省首度發現非洲豬瘟疫情，成為第11個淪陷的省市區；當局今日也指出，浙江省再度發生非洲豬瘟疫情，台州市三門縣一養豬場有56隻豬病死，台州市南邊的樂清市，8月17日也證實發生非洲豬瘟疫情。

中國生豬預警網分析師馮永輝表示：「我們最擔心的事情現在已經發生了。」他指的是非洲豬瘟病毒已從中國東北蔓延到西南。馮永輝說，這可能對豬肉市場產生重大影響，因為西南地區生產和消費豬肉的總數冠居中國。

荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師潘晨君（音譯，Pan Chenjun）表示，中國「現在只剩下一些省市沒有傳出疫情」，但這些地方不太可能避免，「基本上，病毒已無所不在」。