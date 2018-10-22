試飛杜拜成功後 空中計程車下個目標選「這裡」

新加坡將於2019年下半年進行空中計程車試飛計畫。（圖擷取自德國無人機開發公司「Volocopter」官網）

2018-10-22 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕一般人對無人機的印象是從高空取景，但隨著技術成熟，廣泛被運用在運送物資、軍事用途等。近期有德國無人機開發公司「沃爾柯特（Volocopter）」在德國及杜拜成功試飛空中計程車後，看中亞洲都市新加坡的未來發展，決定在2019年下半年進行試飛計畫。

據「沃爾柯特」官網介紹，該款無人機駕駛的空中計程車「沃爾柯特 2X」專門設計給都市使用，最遠飛行距離約30公里，承載160公斤，機上使用真皮座椅，讓乘客享受舒適的服務，但最多只能載2位客人。官網也形容該款空中計程車特色為「安靜」，有著直升機的外型卻沒有機尾，僅靠著機身上方的18個螺旋槳飛行，同時也能減少噪音。

由於新加坡的都市發展及技術領先全球，讓「沃爾柯特」選定此地進行試飛；「沃爾柯特」公司執行長鹿特（Florian Reuter）也興奮地說：「我們相信讓空中計程車成真，會是另一個令人興奮的階段」。此外，該公司已在德國和杜拜進行無人機駕駛試飛。

「沃爾柯特」已經取得新加坡交通部、經濟發展局及民航局的支持，新加坡經濟發展局運輸工程司司長陳光輝（Tan Kong Hwee）表示歡迎；新加坡民航局主管何元生（Ho Yuen Sang）也認為此舉將改變城市的交通及物流方式。