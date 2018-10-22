物理大師霍金22件遺物將拍賣 博士論文上看600萬元

佳士得預估霍金的輪椅能拍賣到1萬至1.5萬英鎊（約新台幣40萬至60萬元）。（歐新社）

2018-10-22 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國著名物理學家霍金（Stephen Hawking）3月14日逝世，享壽76歲。霍金的22件遺物將在本月底拍賣，其中最受矚目的為他的博士論文《宇宙膨脹的屬性》，佳士得預估可拍賣到10萬至15萬英鎊（約新台幣404萬至606萬元）。

綜合外媒報導，佳士得書籍文稿負責人文寧指出（Thomas Venning），本月底將拍賣霍金22樣遺物，包含霍金在1966年發表的劍橋博士論文《宇宙膨脹的屬性》（Properties of Expanding Universes）。

文寧透露，這篇論文除有重要學術價值，也可視為霍金努力不懈的研究結晶。因霍金在研究期間，被確診肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），最後霍金仍將它完成。預估可拍賣到10萬至15萬英鎊（約新台幣404萬至606萬元）。

另一項受到關注的為霍金的高科技輪椅，文寧表示，霍金的輪椅曾不小心壓到英國王儲的腳趾頭，當時霍金開玩笑說「希望有機會能壓到柴契爾夫人的腳」，展現出他頑皮的幽默感。佳士得預估霍金的輪椅能拍賣到1萬至1.5萬英鎊（約新台幣40萬至60萬元），拍賣所得將全數捐給漸凍人基金會和霍金基金會。

物理大師霍金的22件遺物將於本月底拍賣。最受矚目的為他的博士論文《宇宙膨脹的屬性》，預估可拍賣到10萬至15萬英鎊（約新台幣404萬至606萬元）。（美聯社）