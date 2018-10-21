與「一帶一路」搶市場 俄國擴大投資中亞

2018-10-21 16:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國五年前展開的「一帶一路」投資計畫，主要合作目標為中亞各國，其中又以烏茲別克最為關鍵。俄羅斯為了抗衡在「自家門口」拓展勢力的中國，已開始對烏茲別克大舉投資，將共同開發核電廠和天然氣資源等。

美國之音（VOA）20日報導，俄國總統普廷19日結束對烏茲別克的2日國是訪問，與烏國當局簽署總額達271億美元（逾8460億台幣）的多項合作案，包括一座價值110億美元（逾3434億台幣）的核電廠。普廷在返國前還與烏國總統米爾基亞耶夫（Shavkat Mirziyoyev）共同出席核電廠場地勘察的開工儀式。

烏國目前有80％的電力來源為天然氣發電，在俄國提供技術並協助培養人才下，烏國將誕生國家第一座核電廠，完工後可望解決長年缺電之苦，甚至計畫向鄰國出口電能，預計2028年啟用。

此外，俄國一家天然氣公業公司將協助開發烏國一處天然氣田；俄方將提供貸款給烏國，助其改造一座大型水電廠；俄國一家農業公司將租賃烏國一千公頃土地，興建溫室種植蔬菜；連接烏國首都塔什干機場到市中心的輕軌快線，俄方也將助一臂之力。

普廷表示，俄國還將在軍事合作上對烏國實施優惠待遇，例如以俄軍的採購價格，向烏國軍隊提供武器，甚至有意在烏國境內聯合生產武器裝備。

俄國媒體分析，上述的合作案與其說是經濟考量，更著眼於政治野心；普廷的目的在於拉近俄烏關係，抗衡中國在當地不斷擴大的影響力。資料顯示，俄中兩國在烏國對外貿易佔比為伯仲之間，分別約佔16％。烏國總統米爾基亞耶夫去年和今年訪問中國後，均獲得中國大筆貸款和投資。

中亞議題學者格羅金表示，烏國與中亞所有國家及阿富汗接壤，在地緣上堪稱中亞「十字路口」，且人口數佔中亞地區一半，經濟和政治戰略重要性不言而喻。況且，烏國軍隊被認為在中亞地區裝備最精良及最具戰鬥力，雖然哈薩克經濟表現目前領先中亞各國，但烏國整體發展潛力被看好是未來的中亞領袖。

米爾基亞耶夫2年前掌權後，一改過去封閉政策，解決與鄰國糾紛，也改善投資環境，令外資開始對烏國市場感興趣。今年第1季投資統計顯示，美國是烏國最大投資國，中國和英國同位列第二名。