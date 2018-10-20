火在燒！沙國認殺華郵記者 傳國王有意換掉王儲沙爾曼

2018-10-20 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕今日沙烏地阿拉伯承認10月2日在沙國駐土耳其領事館內失蹤的華郵記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），確實在領事館內被殺害。美國媒體《Newsweek》今日報導，沙國高層正在商議要撤換現任王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），考慮由哈立德王子接任（Khalid bin Salman）。

根據美媒《Newsweek》報導，沙烏地阿拉伯國王薩爾曼（Salman of Saudi Arabia）在哈紹吉被殺事件後，正考慮撤換現任王儲沙爾曼，有意讓目前擔任沙國駐美大使的哈立德王子接任。

而法國《費加洛報》（Le Figaro）也掌握消息，指出沙國負責決定王位繼承的忠誠委員會（Allegiance Council），最近已秘密召開會議，討論接替沙爾曼的人選，哈立德王子是熱門之選。

沙爾曼在去年6月被任命為沙國王儲，在沙國推動了許多現代化建設，解除女性開車禁令、減少對石油依賴、准許女性進足球場觀賽、投資振興娛樂產業等等，但在開明政策的背後，沙爾曼也常被質疑過於嚴厲地清除異己，而本月2日被殺害的記者哈紹吉也曾撰文抨擊沙爾曼。

國王薩爾曼則在沙爾曼上任後逐漸退居幕後，《Newsweek》指出，薩爾曼身邊充斥了許多沙爾曼的親信，導致他一開始對於哈紹吉被殺事件的了解不深，每條傳到薩爾曼耳中的消息都經過不少美化，「薩爾曼活在1個被創造出的泡泡裡」，直到沙國每台電視都在播報這件事、幾乎每個人都在談論這件事，薩爾曼才察覺事情的嚴重性。而在過去，薩爾曼已經有2次換過王儲的紀錄，這次要換掉沙爾曼並非不可能。