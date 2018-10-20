英國男子做了這件事 超過150人到他家「賞鳥」...

英國男子利克（Stephen Leake）做了一件事，結果超過150人跑到他家「賞鳥」！（圖擷自@usa_all_america推特）

2018-10-20 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國諾福克郡諾里奇（Norwich）男子利克（Stephen Leake）做了一件事，結果超過150人跑到他家！原來他在10月7日於自家後花園看到粉紅椋鳥，便到英國皇家鳥類保護協會（RSPB）登記自己的郵遞區號，以記錄鳥類出現的地點，沒想到隔天家裡門口就站著一群鳥友想進來。

據《BBC》報導，利克表示，在聯繫RSPB之前，他以為那隻鳥是啄木鳥或幼鵲，後來才知道是粉紅椋鳥，照理來說牠應該要從蒙古遷徙到亞洲其他地方，不知為何竟然在利克的後花園定居了。

利克向RSPB提供郵遞區號24小時後，赫然注意到住家外面有一群人。利克走出來詢問他們是否在那裡等椋鳥，當對方回答「是」之後，利克心想應該讓他們進來大飽眼福，於是就熱心地為賞鳥者敞開大門，結果所有人都對粉紅椋鳥的美驚嘆連連，甚至有1名女子感動得熱淚盈眶。

這兩週以來，最多有30人同時進到利克家賞鳥，總人數突破150人。利克說，他們平均會待上20幾分鐘，直到對拍攝的照片感到滿意為止。

英國每年大約有50個粉紅椋鳥的目擊報告，在諾福克郡平均有5到10個。這隻鳥可能會在英國定居到春天，牠對於食物並不太挑剔。