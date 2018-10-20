好心修補卻弄巧成拙 男子「毀」近百年石獅被逮

中國福建省有名自稱「民俗文化愛好者」的75歲男子吳某週，近日好心用水泥修補當地一尊近90年歷史的石獅子，卻弄巧成拙，破壞原貌，17日遭警方逮捕。（翻攝自《東南網》）

2018-10-20 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省有名自稱「民俗文化愛好者」的75歲男子吳某週，近日好心用水泥修補當地一尊近90年歷史的石獅子，卻弄巧成拙，破壞原貌，17日遭警方逮捕。

綜合中媒報導，泉州市民日前發現，當地威遠樓廣場一尊1929年建造的2公尺高石獅子，其頭、嘴和腳部被人塗上一層水泥，使得顏色和原貌不搭嘎，因而報案，警方隧在17日時逮捕吳某週。

警方表示，吳嫌因鑑於石獅子的頭、嘴和腳部長期無人修繕，才擅自利用附近修圍牆剩餘的水泥，對其破損部位進行修補。

威遠樓文物保管所主任吳培植則指出，兩三年前，就有人用水彩、油漆亂塗石獅獅頭和眼睛，而這次是該尊雕像受到的第二次傷害。

「令人心痛之餘，更折射出個別市民保護文物意識的淡薄」。他批判，某些人的任意行為，不僅破壞這尊民國初期文物的自然韻味，也讓它與現今泉州市打造的古城文化旅遊，產生極大反差。

吳培植還強調，吳嫌的行為已違反中國《文物法》，未來恐被判處有期徒刑。