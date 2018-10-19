沙國虐殺華郵記者小組曝光 一人遭起底為王儲親信

沙國外交官，時常陪同王儲外訪的穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutreb）在哈紹吉失蹤當日（10月2日）進入耳其領事館。（美聯社）

2018-10-19 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》特約記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）月初在土耳其慘遭虐殺，涉嫌參與殺害哈紹吉的15名特務團隊隨後曝光，其中一人在返回沙國後發生死亡車禍，引外界疑竇，如今又有一名成員被證實是沙國王儲親信。

綜合外媒報導，哈紹吉生前屢屢撰文批評沙烏地阿拉伯王儲、該國實質領導人穆罕默德的獨裁作風，被認為是他慘遭謀殺的背後原因，這也引來與沙國友好的美國政府鄭重關切。不過，穆罕默德卻宣稱對此事概不知情，否認外媒報導的內容並駁斥各界批評。

然而，土國多家媒體日前報導，稱已鎖定由15名成員組成的暗殺小組涉嫌犯案，成員的身分分別為沙國軍方人員及情報官員，其中一名嫌犯為沙國皇家空軍中尉阿波史丹尼，日前在沙國首都的一起可疑車禍中喪生，讓外界懷疑沙國當局已展開滅口行動。

美國《華盛頓郵報》則針對土國的報導將15名成員中的12人成功起底身分，發現多數與沙烏地政府有聯絡，其中一人被證實是沙國外交官，時常陪同王儲外訪的穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutreb）。

土國媒體《晨報》更發布一批照片，其中穆特瑞伯被拍到在哈紹吉失蹤當日進入沙國駐土耳其領事館，此外還有一系列進出相關場所的照片，被視為哈紹吉案與王儲有關的有力證據。