苦等山寨站牌2hr、公車都不停 強國男一問超崩潰...

2018-10-18 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！中國四川省通江縣一名胡姓男子，日前在萬象新天地公車站牌下等搭車，但奇怪的是，2小時內7班車全過站不停，他只好多走1公里到下一站去，上車後才從司機口中得知，前一站的站牌是假的！

綜合媒體報導，胡姓男子表示，8日下午他要去西安辦事，途中要轉乘公車，不過他從4時許等到快6時，7班車都開過去了，也未滿載乘客，司機看到他招手都沒停車的意思，讓他覺得不對勁，乾脆走個1公里左右到下一站去坐車。

報導指出，胡姓男子上車後，詢問司機萬象新天地站為何不停車，才驚覺「那不是真的公車站」，氣得吹鬍子瞪眼，「既然是假的公車站，為什麼不拆除」，直呼行程都被耽擱了。根據胡男提供的照片所示，不管是樣式、顏色、文字等設計都與一般公車站牌無異，一不注意很容易上當。

報導提到，胡姓男子的窘況在網路上曝光後引發熱議。該處開發商也坦承站牌是他們設立，目地在方便鄰近居民通行，強調有跟公車公司打過招呼，不過卻被對方管理部門打臉，「沒有和他們單位有關係」。

報導提及，城管局工作人員透露，山寨站牌風波爆發後，10日已派員前往拆卸，並指開發商疑似說謊，其實是「生意不好，私設公車站牌聚集人氣」，但因未造成嚴重後果，暫時沒祭出懲處。