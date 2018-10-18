中國若打台灣 郭文貴：美軍1星期內搞定解放軍

郭文貴聲稱美國政府第三號人物向他保證，若與中國解放軍發生衝突，最慢1星期內，美軍就能擺平。（圖擷取自郭媒體網站）

2018-10-18 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國流亡富商郭文貴提及中國在金融崩潰前可能攻打台灣，引發台灣社會熱議。郭文貴今日接受專訪時再度爆料，聲稱現今美國政府「第三號人物」私下與他交流時，「摸著自己的小鬍子」透露，若中國攻打台灣，美軍在一星期內就能結束戰爭。而這位摸著小鬍子的人物，可能就是暗指現任美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。

郭文貴今日接受海外媒體《路德社》主持人路德專訪，聲稱自己曾與「美國現任的前三號人物之一」私下交流，郭文貴表示，「我問過他，如果在亞洲發生了軍事衝突，會是什麼結果？」，「這個人摸著自己的小鬍子，他說，你這個問題問得好，要是以前你問這個問題，我是不會回答你的」，郭文貴透露，這個人向他表示：「在亞洲，特別是跟中國衝突，我們有絕對的信心，一星期內把任何形式的戰爭徹底結束。」

郭文貴指出，這號人物進一步說明，美國若與中國爆發軍事衝突，長則一星期、短則不超過72小時即可結束，無論是南海、台海衝突。郭文貴聲稱，若是中國攻打台灣，這號人物信心滿滿的表示：「只要台灣人民站起來反抗，說我現在要求美國介入，美軍進去（指軍事介入）也不會超過一星期，絕不會跟你（指解放軍）在那塊打消耗戰」，似乎非常肯定美軍能在一星期之內擺平解放軍。

郭文貴透露，這號人物也提及，中東若發生危機，比如伊朗炸沉船隻、封鎖荷莫茲海峽，美軍有縝密的軍事計劃，能夠12小時內進到科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國家，把油田保住，「美國一直有這個政策的，那不是開玩笑的」，暗示美軍的軍事佈署能力非常快速。