第6次物種大滅絕來了？研究人員：我們正在重蹈恐龍滅絕的危機

2018-10-18 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕即便地球曾歷經5次物種大滅絕，但此次棘手的狀況與以往不同，過去是因為「天災」導致物種滅絕，但這次是「人禍」！近日科學家提出一份報告，表示哺乳類物種滅絕的速度已經遠超過物種演化復原，哺乳類動物的處境岌岌可危。

綜合外媒報導，奧胡斯大學（Aarhus University）和哥德堡大學（University of Gothenburg）的研究人員指出，物種滅絕的速度太快，演化復原追不上，若無法盡快改善該現象，未來的50年內，許多哺乳類動物將漸漸滅絕，到時候想要恢復到目前的生物多樣性，得花費500萬至700萬年恢復時間。

《衛報》報導，不少科學家認為地球第6次大規模物種滅絕已經開始，主要原因是因人類對野生動植物肆意破壞所造成，目前已有83％的野生哺乳動物消失，奧胡斯大學研究人員馬特戴維斯（Matt Davis）表示，這項研究報告顯示地球正面臨嚴重的考驗，而我們正在重蹈6600萬年前，恐龍滅絕的危機，更說道：「倘若是近親很少的稀有物種，一旦被滅絕，地球演化的枝幹將等於整個被砍斷。」

奧胡斯大學教授斯文寧（Jens-Christian Svenning）也表示，少數大型哺乳類動物，如犀牛和大象等，都有迅速滅絕的危險性，更呼籲，現在趕緊拯救生物多樣性比以後要重新復原更加容易。