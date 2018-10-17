英國每年有約4500人自殺 英首相新設「防止自殺大臣」

英國首相德蕾莎梅伊（圖左）日前出席首屆全球心理健康峰會時，不僅提出多項針對心理健康的政策，還特別任命英國衛生部副國務大臣潔姬·道爾-普萊斯（圖右）擔任新設的「防止自殺大臣」。（圖擷取自facebook）

2018-10-17 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕雖然英國的自殺率正在下降，但每年仍有約4500名英國人自殺身亡；英國首相梅伊（Theresa May）日前出席首屆全球心理健康峰會時，為了正視這個問題，不僅提出多項政策，還特別任命一位「防止自殺大臣」來主管此事，這是繼梅伊先前創設的「孤獨大臣」後，再一次針對心理健康所創設的職位。

綜合外媒報導，每年的10月10日是世界心理健康日，英國今年首度舉辦「首屆全球心理健康峰會」，邀請50多個國家的相關官員齊聚倫敦，商討有關心理健康的議題；英國首相梅伊在會中表示，她將任命英國衛生部副國務大臣潔姬·道爾-普萊斯（Jackie Doyle-Price）擔任新創設的「防止自殺大臣」，並挹注180萬英鎊（約新台幣7200萬元）給防止自殺的慈善機構「撒瑪利亞會」，以確保他們能夠經營24小時防自殺諮詢專線。

根據英國政府研究指出，雖然近年英國的自殺率有下降的趨勢，但每年仍有約4500人自殺身亡，自殺還是英國45歲以下男子的主要死因；英國當局承諾，將在學校投入更多的心理輔導團隊，幫助校方確保學生的心理健康，並將從2019年起，每年發布針對年輕人心理健康的趨勢與議題白皮書。

面對「防止自殺大臣」的任命，道爾-普萊斯表示「在我任職衛生部的期間，我遇過許多親人自殺身亡的朋友，他們的悲痛與失落將長留我心；這些因自殺而失去親友的人，將會是當局一同努力的核心夥伴，我將與他們和專家合作，共同監督這項跨政府部門的自殺預防計畫。」

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