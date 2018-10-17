天氣異常颱風頻襲 日本櫻花提早開了

日本天氣預報公司今（17）日表示，櫻花在秋季開花了。圖為今春東京櫻花盛開。（美聯社）

2018-10-17 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕在日本，櫻花綻放向來代表春季來臨，但日本天氣預報公司今（17）日表示，櫻花在秋季開花了。專家指出，這可能是今年天氣異常所致。

《法新社》和《NHK》報導，據「Weather news」稱，截至本月14日共收到354起櫻花開花報告，發現範圍遍及九州至北海道，特別是今年颱風頻繁經過的近畿、東海和關東南部地區，遠離海洋的內陸地區也有開花報告，日媒也在幾個賞櫻名勝發現花蹤。

日本樹木醫生和田博幸推測，異常天氣可能是導致櫻花突然開花的原因。他告訴《NHK》，今年颱風頻繁來襲，帶來強風和鹽害，導致葉子大量脫落，無法合成足夠的可抑制花芽生長的物質，再加上颱風後出現異常溫暖的天氣，導致櫻花提早開花。

和田博幸表示，過去也曾發生過這種情況，「但我不記得有過這種開花規模的情況」。他也指出，現在綻放的櫻花明春不會開花，但因為異常開花情況仍只是小部份，「我不認為會影響到明年的賞櫻季」。

《NHK》也指出，紅葉前的銀杏黃葉也受到颱風帶來的鹽害影響出現異常情況，無論是距離海邊600公尺或7公里，都有不少銀杏的葉子掉落、變成褐色或枯萎，不像平常會轉換成金黃色。