安全明亮停車位「限女性專用」 網友怒轟「歧視」

2018-10-17 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男網友日前在推特上發文說，自己在博爾頓市（Bolton）的地下停車場中，竟發現一區女性專用停車位，不僅光線充足，地板上還大大寫著「女士專用」（Ladies Only），讓他心生不滿，貼文PO出後隨即引起網友討論，有人認為這對男女雙方都是一種「歧視」。

據《太陽報》報導，英國博爾頓市議會為女性設計一區明亮的停車專區，目的是期盼能協助女性駕駛更安全的回到車上，不過，這份體貼卻在網友的心中產生歧見，有女駕駛認為，市議會的「特別照顧」，其實是對女駕駛的一種性別歧視；也有男駕駛說，為什麼只有女性能使用光線充足的停車區？難道男生就不會被攻擊，只能活該停在昏暗的角落嗎？

報導指出，儘管男網友的帳號最後遭到停用，這波論戰依舊未在推特上停息，網友們紛紛發推文陳述意見。由於在刻版印象中，許多人認為女性的駕駛技術不如男性，因此也有部分網友以嘲諷的口吻表態，「這個主意非常好啊！女生在停車時才有多點空間」、「道路還是單獨出來給女駕駛比較安全吧！空間大一點……才不會傷及無辜」。

不過，也有冷靜的網友提出問題的盲點，「為什麼整個停車場沒有良好的照明，來保護所有來停車的人呢？」另外更有人感慨，所謂的「男女平等」實在是一道長期讓人糾結的問題。