慎入！炸雞翅剝開驚見爬滿蛆 肯德基反駁「不可能」...

雞肉剝開後，竟爬出滿滿的蛆蟲。（圖擷自臉書）

2018-10-17 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕噁！印度孟買一名男子日前在當地一家肯德基用餐，點了炸雞餐準備大口享用，剝開後卻爬出滿滿的蛆蟲，畫面令人崩潰，他拍下照片後向肯德基投訴，沒想到肯德基堅稱炸雞是攝氏170度以上高溫油炸，不可能有蟲。

綜合外媒報導，印度男子達達塞勒維（Datta Salve）在臉書貼出驚人畫面，肯德基的炸雞翅竟爬滿了蛆，崩潰之餘趕緊拍下照片並附上收據，肯德基官方雖然表示會展開調查，但仍堅稱雞肉炸過有蟲「幾乎是不可能」。

照片曝光後，不少網友大呼噁心，有人加碼po出照片批評，印度肯德基的環境超髒亂，「看它們這樣子處理垃圾，再看到炸雞的情況就不算意外了」，對此印度肯德基在2小時後也po出打掃後的照片，表示感謝網友標註地點，強調垃圾已經清理完畢，並說「我們為保持孟買的清潔而自豪」以挽回顧客的心。

其他網友看到照片後，也紛紛一片哀嚎留言，「完全就是一場災難」、「好噁」、「不敢再吃了」。

事實上，這並非肯德基首次出包，2016年一名男子馬可（Reinier Marco）在澳洲墨爾本外帶肯德基炸雞，打開也曾發現炸雞內有活生生的蛆，當時就引發熱烈討論。