哈利王子將當爸！ 英皇室證實梅根懷孕、預產期在明年春天

英國肯辛頓宮官方證實哈利王子與新王妃梅根獎升格為爸媽。（圖擷取自kensingtonroyal IG）

2018-10-15 16:28

〔記者余崇慧／綜合報導〕英國肯辛頓宮官方IG，稍早正式宣布哈利王子新王妃梅根即將擁有自己的寶寶，預產期落在明天春天。

今天（15日）凌晨哈利王子與新王妃梅根才剛剛飛抵雪梨，稍早（台灣時間約下午3點45分）肯辛頓宮官方IG正式宣布，新王妃梅根懷孕了！預產期將會在2019年春天，小倆口角色將正式升格為父母，英國皇室又將再添1個新成員。

梅根今晨飛抵雪梨時，不僅身穿黑色寬鬆大衣，手上還拿著2個紫色資料夾，當時就有外媒報導指出，疑似是為了遮將近3個月的孕肚。另外觀察上週五英國公主婚禮上梅根的造型，剪裁寬鬆的藍色大衣就讓人猜測是否有喜，果然事隔幾天肯辛頓宮就正式宣布懷孕喜訊，可以想像不久的將來，新王妃的懷孕穿搭、孕期身材維持、產後迅速瘦身等話題，都將會持續發燒。

肯辛頓宮官方IG稍早證實喜訊。（圖擷取自kensingtonroyal IG）

新王妃梅根上週參加英國公主婚禮身穿較為寬鬆的外套。（路透）