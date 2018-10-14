沒事兒？ 江蘇豬隻大量暴斃 官員：尋常豬瘟免送檢

中國今年爆發多起非洲豬瘟疫情，江蘇省連雲港市近日有多間養殖場發生大量豬隻死亡，引發豬農擔憂，官方則力撇非洲豬瘟，稱這是尋常的「季節性豬瘟」。豬隻示意圖。（法新社）

2018-10-14 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年爆發多起非洲豬瘟疫情，江蘇省連雲港市近日也有多間養殖場發生大規模豬隻死亡，引發豬農擔憂，官方稱，這不是非洲豬瘟，而是尋常的「季節性豬瘟」，沒有必要送檢。

中國《澎湃新聞》報導，江蘇連雲港市東海縣青湖鎮和石梁河鎮的多位豬農透露，他們所飼養的豬隻大量死亡。當地孫姓豬農說，他飼養的110隻豬半個多月前開始出現發高燒、口鼻流血、身體發紅發紫等症狀，之後豬隻陸續死亡。孫說，他在青湖鎮養豬已快20年，第一次出現這麼嚴重的生豬死亡事件。同鎮的馬姓豬農也說，他的豬隻從7月底開始發燒，約一個月就有200隻豬死亡。

另一名王姓養豬大戶告訴記者，他養的250隻豬，約有100隻豬出現「42度高燒，退燒針打完又成低溫，有的豬部出血，有的渾身發紅發紫，有的嘔吐，然後死掉」。這些死豬以無害化處理，剩下的豬，有部分他自己埋了，另約50隻豬被賣出，「賣了1580元（人民幣，約新台幣7160元），政府說不是非洲豬瘟，讓我們自行處理」。

有豬農表示，他們向當地獸醫站反映此事，希望相關單位派人抽檢死亡樣本是否是非洲豬瘟疫情，但獸醫站並未派員進行檢疫。

青湖鎮倪姓副鎮長表示，該鎮近期出現的豬隻死亡現象，是尋常的季節性豬瘟，「秋季是豬瘟常發季節，每年這個季節都有很多農戶出現這種情況」。倪表示，非洲豬瘟全國只有中國國家農業部有權檢測定性，「據我們觀察，這些都是正常的豬瘟，跟非洲豬瘟有區別，沒必要送給他們檢測。」

石梁河鎮的獸醫站站長陳常風說，若是非洲豬瘟，豬的小腸、脾臟等會有出血壞死，但據他們檢測，石梁河鎮有2個豬隻死亡數量較大的農戶，豬隻未出現上述情況，「我們分析這可能跟他往年豬瘟有關，豬圈感染源沒清理好」。

有農戶表示，往年的季節性豬瘟都比較好治，「高熱病，好治，打個退燒針就好，一般一百頭裡就死三五頭，但這次死的數量太多」。

連雲港市農業委員會主任王靖表示，如農戶懷疑有非洲豬瘟出現，可上報當地獸醫站和政府部門，然後逐級檢測上報，最終只有國家農業農村部有權定性與發布是否為非洲豬瘟，當前國家防控疫情要求嚴，政府不會瞞報。

中國非洲豬瘟疫情最早出現在遼寧省瀋陽市，後由北向南部省市擴散，至今已累計發生近30起疫情，蔓延至遼寧、黑龍江、河南、江蘇、安徽、浙江、內蒙古、吉林和天津9個省市。連雲港海州區8月曾發生一起非洲豬瘟疫情。