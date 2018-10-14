「猛禽」不敵！美空軍基地遭颶風摧毀 多架F-22恐受創

美空軍基地機棚遭颶風摧毀，屋頂直接被掀起，牆壁也被打破，一架疑似F-22戰機的機體暴露在外。（路透）

2018-10-14 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕颶風麥可於美東時間10日下午登陸佛州墨西哥海灘市，重創當地，位於佛州的美國空軍基地，廷德爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）也遭受打擊，停機棚遭強風撕裂，尚未轉移他地的22架F-22「猛禽」匿蹤戰機恐已受損。

綜合媒體報導，廷德爾空軍基地為美國空軍第325戰鬥機聯隊的駐地，擁有美軍最大的F-22匿蹤戰機機群，平時停放55架F-22，在颶風麥可來襲前，至少33架F-22轉移至俄亥俄州萊特-派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base），但仍有約22架F-22留在佛州。

麥可帶來的狂暴風雨，把廷德爾基地內最大的5號機棚被摧毀成瓦礫堆，屋頂直接被掀起，牆壁也被打破，媒體捕捉到疑似1架F-22戰機的機體暴露在外。

美國空軍表示，「有些戰機」因維護或安全理由，滯留在廷道爾基地，空軍發言人安（Ann Stefanek）表示：「停留在機庫裡的飛機可能受損，在相關人員進入檢查前，我們無法瞭解其損壞程度。」

衛星照可以看出廷德爾基地受到重創。（路透）

廷德爾基地在颶風過後滿目瘡痍。（路透）

廷德爾基地在颶風過後滿目瘡痍。（法新社）