義大利市長接納難民後遭捕 移民全被送走了...

里亞切的市長盧卡諾（Domenico Lucano）日前也因為接納難民被捕，目前遭居家軟禁當中。（路透）

2018-10-14 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕義大利南部城市里亞切（Riace）接納不少難民，該市市長盧卡諾（Domenico Lucano）日前卻因涉嫌籌辦「方便婚姻」，幫助非法移民移居義大利被捕，目前遭居家軟禁當中，該國內政部最近也表示，所有在里亞切移民必須被轉移出去。

根據《BBC》報導，由於里亞切人口外移嚴重，盧卡諾過去不斷歡迎難民到該市就業，為難民提供在職訓練，希望藉此幫助該市經濟，該計畫初步取得成功，盧卡諾在2016年被《財富》雜誌評為全球50位最偉大的市長之一。

不過，由於最近義大利民粹主義政府實施更嚴格的難民政策，盧卡諾因此被依涉嫌籌辦「方便婚姻」幫助非法移民移居義大利遭警方逮捕，該國內政部還宣布，里亞切接納的難民，將在下週轉移到其他難民中心。

義大利政府的做法，引起義大利民眾抗議，內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）和右翼聯盟則表示，盧卡諾被捕，象徵義大利政府已經向移民宣戰。

盧卡諾表示，「政府想要摧毀我們」，他的律師將對他的拘留提出上訴。檢察官表示，已聽取盧卡諾的電話並進行錄音，盧卡諾認為婚姻是解決婦女移民問題的唯一方法。