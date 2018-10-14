176年來首見！「殭屍颶風」萊斯利直撲葡萄牙

萊斯利生成後在海面上徘徊多日，甚至在海面上打了一個蝴蝶結，壽命已逾22天，被稱為「殭屍颶風」的萊斯利將成為176年來第一個登陸葡萄牙的颱風。（圖擷自國家颶風中心）

2018-10-14 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕颶風麥可（Michael）10日登陸佛州墨西哥海灘市，重創當地，已釀至少18死，而大西洋彼岸的伊比利半島也罕見地受到熱帶風暴萊斯利（Leslie）的侵襲。

綜合外媒報導，萊斯利（Leslie）在9月22日於中大西洋成形，由於沒有引導氣流，生成後在海面上徘徊多日，甚至在海面上打了一個蝴蝶結，壽命已達22天，氣象預報公司AccuWeather將其稱之為「殭屍颶風」（zombie hurricane）；經多次迴轉後，萊斯利罕見地直撲伊比利半島，萊斯利強度從1級颶風減弱為熱帶風暴，目前在葡萄牙近海，預計在當地時間週六深夜至週日清晨登陸葡萄牙北部。

伊比利半島鮮少有熱帶氣旋登陸，2005年颶風文斯以熱帶低壓的強度登陸西班牙南部，成為繼1842年西班牙颶風以來第一個登陸該半島的熱帶天氣系統，臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，萊斯利將成為自1842年來，侵襲葡萄牙最強，也是第一個登陸的熱帶氣旋。

葡萄牙氣象單位對該國大部分地區發出紅色警戒，呼籲民眾勿外出，部分航班也已取消，萊斯利所帶來的強風豪雨，葡國沿海地區有海水倒灌、樹木倒塌、停電的風險，部分航班也已取消，西班牙消防單位也警告，西班牙北部的風雨感受也會相當強烈。