日本新運動「瓶蓋棒球」 各大學組社團辦聯賽！

一位日本京都大學的學生日前在網路上分享自己瓶蓋「控球」的影片後，立刻影發熱烈迴響，不僅自己在京都大學成立首個「京都大學丟瓶蓋俱樂部」，日本其他大學也紛紛成立自己的「瓶蓋棒球」社團。（圖擷取自YouTube）

2018-10-13 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本最近興起一種另類的「瓶蓋棒球」活動，一位日本京都大學的學生日前在網路上分享自己瓶蓋「控球」的影片後，立刻引發熱烈迴響，不僅自己在京都大學成立首個「京都大學丟瓶蓋俱樂部」，日本其他大學也紛紛成立自己的「瓶蓋棒球」社團。

《朝日新聞》報導，這個新運動的發明者日野湧也今年19歲，目前是京都大學法學系2年級生；過去曾因父親工作關係而在美國生活一段時間，在他12歲時意外發現自己有「丟瓶蓋的天賦」，之後常常在上課時趁老師不注意，順利將瓶蓋丟進垃圾桶裡，這種快感使他熱衷於研究丟瓶蓋的技巧。

日前他在推特與YouTube上傳分享丟瓶蓋的影片，結果引起熱烈迴響，他回到日本就讀京都大學後馬上組建社團，起初只有5人的社團現今已經超過50人，而東京大學、神戶大學、九州大學也陸續出現類似的社團，現在還有專屬的「社團聯賽」；而網路上也紛紛出現各種示範瓶蓋的「控球技巧」，而身為創始人的日野湧也甚至能丟出轉彎球、直球、曲球等10種以上的「球路」，令人嘖嘖稱奇。