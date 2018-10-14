5兄長婚禮播錄音代亡父跳舞 新娘聞聲秒淚崩

凱莉的五位兄長特別在婚禮時，代替父親輪流與凱莉跳父女舞。（圖擷取自YouTube）

2018-10-14 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕新娘與父親在婚禮中跳上一支「父女舞」是國外的婚禮習俗。一名女子凱莉（Kaley）的父親在3年前去世，也讓與父親相當親近的她無法實現在婚禮中與父親共舞的心願，她的五位哥哥因此安排了特別橋段，在婚禮中輪流和她跳舞，並在伴舞音樂中播出父親生前與凱莉對話的音檔，也讓凱莉淚灑婚禮。

凱莉家中有五位兄長，由於身為么女，她與父親大衛（David）的關係十分親密，大衛也一直稱凱莉是他的「小公主」。凱莉一直期待結婚時，父親能牽著她的手走過長廊，並與她共舞的時刻，不料2015年大衛因心肌梗塞驟逝，也讓凱莉失去了與父親共舞的機會。

凱莉的五位兄長因此特別在婚禮時，代替父親輪流與凱莉跳父女舞，跳舞的伴奏音樂選擇了波頓（Michael Bolton）的《父與女（Fathers & Daughters）》，同時還在歌曲中加入他們父親生前與凱莉對話的錄音，凱莉也因此感動得淚流滿面。

而《父與女》這首歌曲的原唱波頓也注意到這件事，他在推特發文表示「非常榮幸，這幾位兄弟選了我的歌《父與女》，作為他們在婚禮中與妹妹共舞時所使用的音樂」同時也提到「他們的影片令我感動得流淚」。

凱莉婚禮影片