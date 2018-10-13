中國裔加拿大市長候選人 微信上要求支持者賄選

加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）列治文（Richmond）將於20日舉行市長選舉，卻有中國裔候選人郭紅，涉嫌在微信上發布買票消息，號召當地中國人同鄉會投票，當局下令徹查。（圖擷取自網路）

2018-10-13 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）列治文（Richmond）將於20日舉行市長選舉，中國裔候選人郭紅卻涉嫌在微信上發布買票消息，號召當地中國人同鄉會投票，當局下令徹查。

加拿大《Richmond News》、《the Breaker》等媒體報導，「加拿大溫洲同鄉會」的一個347人的微信群組發布訊息，呼籲成員投票給特定的中國裔候選人，支持中國人參政議政，每名選民更可憑投票資料獲發20加元（約新台幣474元）交通津貼。一名群組中的成員透露，補助由同鄉會出資，並指微信提及的是原來的建議，但得知違法後，相關計畫已經取消。

中國裔列治文市長候選人郭紅也在另一個448人的微信群組內指出，要求支持者「逐一打電話給選民，得到他們的承諾之後，再用車接載他們，選舉當天早上...請他們吃早餐...問安，然後接載他們來回，不過是1、2個小時，便能夠有效果和必勝把握」。

市府發言人表示，此事已移交加拿大警方處理，根據當地政府法，不得支付、給予、出借或促使誘導，誘使某人投票或不投票，這將被視為買票行為，一旦罪成，最高可罰款1萬加元（約新台幣23.68萬元）、監禁2年，並禁止擔任公職7年。