立場大轉彎 港府擬全面禁止進口、銷售電子煙

港府對「電子煙」立場大轉彎，特首林鄭月娥今日宣布，將全面禁售、禁止進口電子煙。（法新社）☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2018-10-10 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今（10）日發布上任後第2份「施政報告」，提出約250項新措施，涵蓋多項民生政策，其中較為引發關注的是港府對「電子煙」立場大轉彎，提議全面禁售、禁止進口電子煙。

綜合港媒報導，林鄭月娥今日宣布，「我在『施政報告』中提出為保障市民，特別是兒童和青少年的健康而全面禁止電子煙」；港府將於這個立法年度提出法例修訂建議，禁止進口、製造、銷售、分發及宣傳電子煙及其他新型吸煙產品。

林鄭月娥表示，香港15歲及以上人士的吸菸率已由1980年代超過20%，大幅降低至現時10%。政府亦已訂下目標，期望到2025年把吸菸率進一步減至7.8%。但電子煙及其他新型吸煙產品愈見流行，為社會帶來新的健康風險及挑戰。

香港政府3年前已提議全面禁止電子煙進口、製造及分銷，但今年中當局向立法會提議修法，卻將電子煙、加熱煙和其他新菸草產品作八大規管，非全面禁制，變相令相關產品合法化，引來香港醫學界及教育界反對。

提倡控菸政策的香港吸菸與健康委員會聲稱，電子煙可能「重塑吸菸行為，成為青少年吸菸的入門途徑」；香港嚐試過電子煙的人中，37%年齡在15歲至29歲之間。

目前，新加坡、泰國、阿根廷等國已禁止銷售電子煙。在法國和意大利等國，電子煙的銷售有最低年齡要求的限制。

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