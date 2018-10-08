撿垃圾比較賺！美國工程師轉行年收入破千萬

美國一位男子放棄工程師工作，改行撿垃圾，結果年收入比當工程師賺的還多。（圖擷自Youtube）

2018-10-08 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣，有些人礙於生活壓力，會從事檢垃圾的工作。不過美國一位男子卻放棄工程師工作，改行撿垃圾，結果一年收入高達60萬美元（約新台幣1800萬元），比當工程師賺的還多。

綜合報導指出，美國德州37歲男子馬龍（Matt Malone）過去是一位工程師，他意外發現，在辦公室垃圾桶常常能發現一些有用的東西，像是被淘汰的印表機、客戶個資、通訊錄等資訊。馬龍因此改靠「撿垃圾」維生，他將垃圾桶撿來的東西透過網拍、車庫拍賣等方式轉賣，結果第一年就賺了6.5萬美元（約201萬新台幣），後來保守年收入更達60萬美元。

馬龍不只曾在美國連鎖辦公室用品公司OfficeMax垃圾桶找到一大批淘汰的印表機，還曾在艾默生電氣公司倉庫垃圾桶找到廢棄電機。而且他更曾在一個垃圾桶找到美國總統川普的電話，結果還打通了。馬龍會列出詳細的垃圾桶得更新時間，訂出最有效率的回收路線，他直言自己一直在學習，並總結出一套高效的垃圾收集系統。

其實在美國本來就有許多高價值的垃圾，統計指出，Walmart、Target等美國零商每年為了更新產品線更新或處理滯銷品，都會丟棄價值超過500億美元（約新台幣1.5兆元）的全新商品。