印尼強震釀土壤液化！泥水噴10公尺高 教堂被沖離數公里

印尼強震釀土壤液化，大量泥水砂石沖毀建築物，民宅、清真寺、教堂與民宅被沖到數公里遠，村落於一夜間全毀。（路透）

2018-10-08 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島上個月28日發生強震，土壤液化造成嚴重土石流，泥水從土壤直接噴出，高度竟達10公尺，大量泥水砂石沖毀建築物，民宅、清真寺、教堂與民宅被沖到數公里遠，村落於一夜間全毀。現場目擊村民表示：「大量泥土向海嘯一樣湧過來，村子消失了」。

據《每日新聞》報導，希吉縣「Jono Oge村」災情相當嚴重，原座落於幹道旁的民宅、教會、清真寺與餐廳全被土石沖走到數公里遠的地方。據當地農民表示，地震發生時看到地表裂開，大量的泥水從地面噴出來，覆蓋住了民宅，很快就不見蹤影，只看到些許椰子樹在泥水上飄著，玉米田也被沖走，如同海嘯來襲一般摧毀整個村莊。不過當地居民強調，該村莊地處內陸，村子是被液化的土壤所吞噬。

更不幸的是，位於幹道旁的天主教會當時正舉辦研讀聖經的營隊，約有200名高中生住在此處，其中僅90人獲救，其餘皆下落不明。據其中一名生還學生的父親表示，當時從地表噴出來的泥水「高達10公尺的教堂屋頂」，教堂的屋頂被沖到距離原地2.5公里處，周遭還散落著聖誕節的裝飾物。

除了等待官方救援與外援，災民也努力自助，一名與女兒失散的父親集結全家族12個人，從地震隔天就努力在土石中尋人，他筋疲力盡地表示：「我找到裝著女兒換洗衣物的包包，她一定在某個地方」。而在距離Jono Oge的另一個村子，有輛卡車被埋在泥沼裡，一名農夫表示在黑暗中聽到求救聲，於是就朝那個方向拋出繩子，最後救出共30人，但地震至今也發現了20人的遺體。

報導指出，土壤液化也出現在蘇拉威西省的帕盧市，此地為蘇拉威西島第三大城市，竟也有1747棟房子地基出現問題，有水田甚至因地震而隆起地表，最大高度差達7公尺。民宅被土石沖離地基，740棟房子被泥水覆蓋，目前當局已經出動重機具進行搜救。當地居民表示：「應該埋了接近一千人，這裡一夜就變成亂葬崗」。