吃維生素D可促進骨骼健康？ 紐西蘭研究：完全無關

2018-10-06 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）最新研究指出，食用維生素D補充劑並無法防止骨折或提高骨質密度，整體來說並不會使骨骼更健康，研究發布在《刺胳針糖尿病與內分泌學》（Lancet Diabetes & Endocrinology）期刊。

綜合外媒報導，奧克蘭大學科學團隊分析81項過去的相關研究，發現維生素D補充劑與保持、改善肌肉骨骼健康完全沒有關聯，服用維生素D唯一的好處是減少佝僂病、骨軟化症等罕見疾病的風險，但這種好處僅限於那些鮮少曬太陽的高危險族群，因人體遇陽光會自行合成維生素D。

研究作者波蘭德（Mark Bolland）博士表示，無論所食用的維生素D劑量高低，都沒辦法預防跌倒可能造成的骨折，或是改善骨質密度；但有其他專家對研究結論存疑，認為該研究參考的樣本，較少在食用維生素D前就存在低水平維生素D問題的人。

牛津大學（University of Oxford）的克拉爾克（Robert Clarke）博士認為，「這項新研究所參考的樣本數據有幾個問題，當中包括樣本數太少，使用的維生素D劑量種類不足，實驗時間不夠長，因，此想要根據這個研究就打破過去維生素D有益骨骼的觀念，還為時過早」。

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《刺胳針糖尿病與內分泌學》期刊