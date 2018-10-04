狗界生命鬥士！遭棄截肢又罹癌 超療癒黃金當選美國英雄犬

儘管曾遭到人類的虐待，看到人時琪琪依舊可愛的搖著尾巴，對任何人釋出善意。（圖擷取自chichirescuedog•IG）

2018-10-04 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一隻名為琪琪（Chi Chi）的黃金獵犬，兩年前遭人惡意丟棄在垃圾桶中，被救出來時全身傷痕累累，奄奄一息。經過搶救後，琪琪儘管四肢截肢，仍靠著強韌的生命力活了下來，不但成為了美軍的「治療犬」，更在最近動物團體的投票中當選本屆的「美國英雄犬」。

琪琪2年多前被人裝進垃圾袋，遺棄在南韓某處農村的垃圾桶中，當時2歲的琪琪被發現時，全身布滿受虐痕跡，四肢更遭鐵絲、繃帶緊緊捆綁。琪琪被救出時早已失去意識，被送醫急救截肢，琪琪幸運地存活了下來。

儘管曾遭到人類虐待，琪琪看到人時，仍可愛地搖著尾巴，對任何人釋出善意，最後被住在美國的豪威爾（Howell）一家人領養，豪威爾一家替琪琪安裝了適合的義肢，讓牠能重新開心的四處走跳。

不過，琪琪的「狗生」實在命運多舛，被領養之後竟又檢測出罹患癌症。琪琪依舊展現了強韌的生命力，切除腫瘤後再度存活下來，豪威爾一家人也稱讚牠：「琪琪身體力行，展現了韌性與寬恕。」

琪琪現在也成為「治療犬」，負責拜訪在戰爭中受傷的退役軍人、身心障礙的民眾以及陪伴學童閱讀，給予他們心靈上的慰藉與鼓勵。琪琪也在動物團體American Humane今年舉辦的「美國狗英雄」投票活動中，獲得超過100萬的票數，成為了本屆的美國英雄犬。