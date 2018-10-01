回應新疆問題 中國外長：新疆2千萬人都贊成政府做法

2018-10-01 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年在新疆廣設「再教育營」，關押被當局認為思想有問題的維吾爾人，引起國際輿論譁然。中國外交部長王毅日前被美國官員當面問到中國政府在新疆採取的行動，他未正面回應「再教育營」的虛實，而是強調那是中國政府為新疆2000萬人民做的好事，「他們現在都非常贊成政府採取的做法」。

《德國之聲》報導，中國外長王毅9月28日在紐約外交關係協會和美國前財長魯賓（Robert Rubin）對談，魯賓當面單刀直入地詢問中國政府在新疆所採取的行動，王毅聞言先是尷尬一笑，然後說新疆問題是中國內政，希望外國不要干涉，中國也不會干涉他國內政。

王毅表示，中國依憲法保障新疆人的宗教自由，但由於層出不窮、「百分之百的恐怖事件」才必須採取行動防堵恐怖主義。他說，開打組織（al-Qaeda）和伊斯蘭國（IS）透過暴力影片吸引無業青年成為恐怖分子，讓新疆變得非常不安全。

王毅說，為了保護新疆人的生命財產，中國政府才依法採取行動。他表示，「新疆有2000萬民眾。他們現在都非常贊成政府採取的做法，因為他們感到安全，他們晚上可以安心地睡覺。他們不會再受到暴力恐怖襲擊。這不是一件好事嗎？」

王毅說，有人受到極端思想的影響，在海外「炒作」一些「沒有事實根據」的新疆問題，影響外國朋友的判斷。