人妻偷情爽完後叫Uber 結果司機是老公...

2018-09-30 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕一名有夫之婦自以為瞞著老公在外偷情能瞞得天衣無縫，可沒想到就是有這麼巧的事情！這名女子日前與小王在汽車旅館幽會結束後，叫了一台Uber要離開，沒想到一上車竟然發現駕駛是自己的老公，一瞬間氣氛尷尬至冰點...。

根據《每日郵報》報導，事發於本月25日的哥倫比亞波哥大（Bogota）。已婚的葉米（Yeimi）如往常一樣，趁老公不在家時約了情人貝里歐斯（Jesus Berrios）到聖瑪爾塔（Santa Marta）的一間汽車旅館幽會，事後也透過app叫了一輛Uber離開，當時看預約的駕駛名叫李奧納多（Leonardo），確定不是認識的人才叫車，兩人還有說有笑的在汽旅的門口等車。

可當Uber車輛到達後，葉米與貝里歐斯上車，駕駛還熱情的與他們打招呼，可是下一秒駕駛的臉色忽然變了，而葉米也一瞬間僵在那，駕駛與葉米就這樣對看，原來該Uber駕駛就是葉米的老公，場面尷尬到極點，葉米的老公旋即大發雷霆，而葉米也趕緊拉了情郎的手便往外衝。

據悉，葉米的老公為了增加一些收入，借朋友的帳戶開Uber，可天意弄人，就這麼撞見本應該在家的老婆，可憐這位為了家計在外兼職的男子，妻子卻這麼背叛了他。而當地網友則恥笑這名人妻，表示偷吃竟然就這麼被抓到，直呼「原來電視劇裡都不是騙人的！」。