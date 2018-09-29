2歲童頭卡鐵窗快沒命 路過上班族神救援！

中國1名孩子頭卡在鐵窗上，1名蘇姓男子見狀，見義勇為地在下方撐了20分鐘，成功等到警消到場救援。（翻攝自微博）

2018-09-29 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名2歲幼童被父母獨自留在家中，因為爬到窗台上結果整個頭卡在防盜鐵窗中，眼看就要窒息，1名男子義勇相助，爬到4樓撐住孩子20分鐘，最後警消來到現場，才平安無事。

綜合媒體報導，中國廣東珠海市，今月27日中午，1名蘇姓男子上班時聽到喧鬧聲，甚至還有尖叫聲，他急忙一瞧，只見公司對面的民房，有個小孩受困在4樓高的防盜鐵窗，他的脖子卡在2根鐵柱中間，身子不停地晃，看來奄奄一息。

現場一陣混亂，有的尖叫、有的拍照、而蘇男義不容辭，連忙上前，身手矯健地攀爬著窗台，轉眼間來到了3樓的窗台上，伸手托住了孩子的身軀，用盡力氣將孩子舉高。蘇男說：「他爬到窗台上將孩子撐住，大約撐了20分鐘，民警和消防隊衝進屋子將我們一起救了上去，當時我的手已經顫抖，也能感覺到腳下的鐵皮已經吱吱作響。」

警消到達現場先將蘇男和孩子固定，並迅速剪開防盜窗將孩子救出，目前孩子並無大礙。警方表示，被卡住的孩子年僅2歲10個月，出事時家裡只有孩子1人，父母出門後將孩子反鎖在家，才會釀成這次危機。