全球剩16台可運作 「Apple I」電腦拍賣 1157萬天價落槌

這台當初以300美元購入的初代蘋果電腦「Apple I」，最後喊到37.5萬美元天價得標。（歐新社）

2018-09-27 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕之前美國拍賣公司在網路上拍賣蘋果公司的第一項產品「Apple I」，這當初以300美元購入的「Apple I」，最後以37.5萬美元（約新台幣1157萬元）的天價得標。

據綜合外媒報導，美國拍賣公司RR Auction日前透過網路平台Invaluable拍賣蘋果公司的第一代個人電腦「Apple I」，由蘋果公司聯合創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）所設計，在賈伯斯（Steven Jobs）的建議下，他們聯合創辦了蘋果電腦，在1976年推出的第一個產品就是「Apple I」。

「Apple I」一共生產了約200台，現僅存60至70台，而目前還能夠正常使用的「Apple I」更為罕見，大約只有16台，這次拍賣的「Apple I」就是尚能運作的其中一台，拍賣前外界預估，落槌價可能會高達30萬美元（約新台幣920萬元）。

在經過了7輪的競標，一名不願具名的美國商人以37.5萬美元標下，「Invaluable」CEI指出，這台擁有40多年歷史的電腦在當初開創了科技新紀元，而它這次成功的拍賣，同樣也開啟了科技領域拍賣的新紀元。