范冰冰「被失蹤」 新爆料指與大規模洗錢、中共權鬥有關

范冰冰消失超過3個月，至今仍未出聲。（翻攝自微博）

2018-09-27 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國高知名度女星范冰冰自被爆出「陰陽合同」事件之後，隨即傳出涉逃漏稅，且人間蒸發，各種傳言都有，從她被關押、工作室被抄…之類，但重點是，范冰冰一直沒有出面，相關單位也無人回應此事，連同歐美媒體都展開「協尋」范冰冰，而據最新的爆料指出，范冰冰捲入的不止是單純的逃漏稅風波，而是更嚴重的大規模洗錢案，還牽涉到中共派系鬥爭。

《看中國》報導，中國影視行業幾乎是個完美的「洗錢平台」，范冰冰是其中一個大咖，以致，不止是范冰冰本人遭查及可能關押，她的經紀人穆曉光也被關押，另外還扯出她設籍在新疆霍爾果斯的免稅公司，連同中國江蘇稅敄局也曾發布消息，指調查影視人員涉稅問題。

報導指出，中國影視製作成本不透明，收入無法核實，以致成為洗錢手段之一，透過各種特效、道具、群演、演員收入等，數十萬人民幣支出，可以變出上億數字，一部爛劇可以做出幾億收入，再分配到工作室等，進行洗白；另外，透過「中外合拍」，更可以在製作費上大把灌水，且合法的把資金匯出，出逃資金。

據報導，范冰冰可能遭到關押，就是希望從范冰冰這裡打開突破口，而重點其實不在范冰冰，「意在劍指其他人」。

報導更引述台灣財經專家黃世聰的觀點指出，指范冰冰案有更大背景，就是其後台就是中共前國家副主席曾慶紅家族，中共當局打擊的就是深涉娛樂圈的曾慶紅家族勢力。